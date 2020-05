Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: 33-jährige Autofahrerin prallt gegen Baum und wird leicht verletzt

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 33-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 13.20 Uhr nach rechts von der Straße ab und kam an einem Baum zum Stehen. Die Mitsubishi-Fahrerin war von der Kreisstraße 4191 auf die Landesstraße 532 in Richtung Aglasterhausen abgebogen und kurz danach verunglückt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, an dem Auto entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

