POL-E: Essen: Streit an Supermarktkasse endet mit Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Zu einer kuriosen Unfallflucht wurde die Polizei am Mittwoch, 25. März, auf einen Supermarkt-Parkplatz an der Humboldtstraße gerufen. Dort rollte gegen 14.55 Uhr ein herrenloser Einkaufswagen über den Parkplatz und gegen einen dort geparkten Citroen. Zuvor hatte es an der Supermarktkasse einen Streit zwischen einer 38-Jährigen und einer unbekannten, älteren Frau gegeben. Die ältere Frau war offenbar der Meinung, dass die 38-Jährige zu viel eingekauft hätte. Während des Streits versuchte sie mehrfach, ihren Einkaufswagen gegen den der jüngeren Frau zu stoßen. Als die 38-Jährige gerade ihre Waren auf das Kassenband legte, holte die unbekannte Frau erneut zu einem Stoß mit ihrem Einkaufswagen aus und verlor dabei offenbar die Kontrolle über den Wagen. Der Einkaufswagen rollte an der Kasse vorbei aus dem Geschäft und über den Parkplatz. Dort wurde er durch ein Gefälle beschleunigt und prallte schließlich gegen den geparkten Citroen. Das Auto wurde am Kotflügel sowie an der Beifahrertür beschädigt. Die ältere Frau bat einen unbekannten Zeugen, ihr den Einkaufswagen zurückzubringen. Anschließend verließ sie den Unfallort. Die Polizei sucht nun nach der Frau, die etwa 60 bis 80 Jahre alt sein soll, einen "rüstigen" Eindruck machte und kurzes graues Haar hat. Außerdem werden Zeugen, die den Streit oder den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die Unbekannte geben können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Dies gilt insbesondere für den Mann, der der Dame den Einkaufswagen zurückbrachte sowie für Mitarbeiter des Supermarktes, die Angaben zu der älteren Kundin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

