Polizei Essen

POL-E: Essen: 41-Jähriger bei Diebstahl von Zigaretten beobachtet - Polizei stellt Autoschlüssel und Einbruchswerkzeug sicher

Essen (ots)

45329 E.-Vogelheim: Ein 41-Jähriger wurde am Donnerstag, 26. März, von einem Mitarbeiter beobachtet, wie er in einem Großmarkt an der Straße Lütkenbrauk zwei Stangen Zigaretten unter seine Jacke stecke und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter konnte den Mann festhalten und die Polizei alarmieren. Als die Beamten den 41-Jährigen zum Streifenwagen bringen wollten, sprach dieser auf dem Parkplatz einen ihm offenbar bekannten Mann an, der daraufhin schnell davonlief. Er konnte von einem Polizisten gestoppt und durchsucht werden. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten den Schlüssel zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Renault mit französischem Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen ungültig war. Außerdem konnte keiner der beiden Männer einen Versicherungsschutz für das Auto oder einen Führerschein nachweisen. Ferner gaben sowohl der 41-Jährige als auch der 39-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben. In dem Auto fanden die Polizisten typische Einbruchswerkzeuge sowie Utensilien zum Konsum von Drogen. Die Beamten stellten daraufhin das Werkzeug, den Fahrzeugschlüssel sowie den Fahrzugschein sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache, wurden beide Männer wieder entlassen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und wegen Kennzeichenmissbrauchs. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell