POL-PB: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

(uk) Unbekannte Einbrecher sind am Dienstagnachmittag gewaltsam in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Paderborner Südstadt eingedrungen. Zwischen 15.00 Uhr und 16.45 Uhr hatten sich die Kriminellen auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus an der Borchener Straße/Nähe Sighardstraße verschafft und anschließend zwei Wohnungstüren im 1. Obergeschoss aufgebrochen. Danach wurden alle Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

