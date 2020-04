Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Mülltonnenbrand greift auf Vereinsheim über, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Mittwochabend (22. April) brannte in Bad Wildungen-Altwildungen eine Mülltonne, die direkt am Vereinsheim des TV Friedrichstein stand. Das Vereinsheim wurde durch den Brand beschädigt. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Gegen 18.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass es im Bereich des Vereinsheim des TV Friedrichstein in Altwildungen, Grüner Weg, brannte. Sie verständigte den Gaststättenpächter des Vereinsheims, der sofort die Feuerwehr alarmierte. Der Brandherd konnte im Bereich einer direkt an dem Gebäude stehenden Mülltonne lokalisiert werden, von dort griff das Feuer auf die Fassade des Gebäudes über. Durch die Feuerwehr Bad Wildungen konnte der Brand schnell abgelöscht werden. Da auch Rauch in das Vereinsheim gelangt war, kam ein Belüftungsgerät zum Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Korbach übernommen. Nach der heutigen Brandortuntersuchung kam sie zu dem Ergebnis, dass der Brand wahrscheinlich fahrlässig verursacht wurde, wobei eine vorsätzliche Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro.

Die Brandermittler gehen davon aus, dass sich am Mittwoch vor Brandausbruch mehrere Personen im Bereich des Sportplatzes aufhielten. Die Kriminalpolizei Korbach bittet daher um Hinweise. Wer hat am Mittwoch vor 18.00 Uhr Personen auf dem Vereinsgelände des TV Friedrichstein gesehen? Hinweise werden unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell