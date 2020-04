Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Sachbeschädigung an Verteilerkasten - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Gestern Mittag, 22.04.2020, wurde in Bad Wildungen in der Gemarkung "Am Langen Rod" Höhe Sportplatz ein beschädigter Telefon-Verteilerkasten (Kabelverzweiger) entdeckt. Unbekannte Täter hatten den Verteilerkasten mit Brachialgewalt umgedrückt, so dass er im unteren Bereich abbrach. Die Tatzeit ist nicht genau bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell