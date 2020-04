Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Räuberischer Diebstahl - Mann wird bei Ladendiebstahl ertappt

Korbach (ots)

Am Montag, den 20.04.2020, kam es gegen 13 Uhr, in einem Kaufhaus in der Flechtdorfer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 49-jähriger Mann entwendete alkoholische Getränke, Tabak und Lebensmittel im Wert von 90 Euro und versteckte sie in seinem mitgebrachten Rucksack und einem Karton. Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl, verfolgte den Täter und versuchte ihn noch vor Verlassen des Kaufhauses am Arm und Rucksack festzuhalten. Durch einen Schlag gegen die Mitarbeiterin konnte sich der Dieb befreien und flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Den Karton mit Diebesgut hatte er zurückgelassen. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte anschließend den Mann in der Fußgängerzone ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. In seinem Rucksack wurde das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder entlassen.

