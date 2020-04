Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen: Diebe klauen Werkzeug im Wert von 15.000 Euro - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende suchten unbekannte Diebe das Betriebsgelände einer Baufirma in Mengeringhausen "Auf dem Hagen" auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug im Wert von 15.000 Euro. Die Unbekannten hebelten eine Werkstatttür auf und verschafften sich so Zugang zur Werkstatt und den angrenzenden Büros. Aus der Werkstatt wurden mit tatorteigener Sack- und Schubkarre mehrere hochwertige Baumaschinen der Marken Hilti und Makita entwendet. Diese dürften die Täter mit einem größeren Transportfahrzeug abtransportiert haben. Auch die Büros wurden nach Wertgegenständen durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden von fast 1.000 Euro. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bundesstraße 450. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell