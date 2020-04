Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Zeugin beobachtet zwei Männer beim Diebstahl eines Zaunelementes vom Baumarktgelände - Polizei stellt die Täter

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten zwei zunächst Unbekannte ein Sichtschutzelement vom Freigelände eines Baumarktes in Bad Arolsen. Eine aufmerksame Zeugin konnte dies beobachten und informierte die Polizei. Die Polizisten stellten die beiden Täter in Tatortnähe.

Gegen 03.45 Uhr informierte die Frau die Polizei Bad Arolsen: Sie hatte beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Männer mit Taschenlampen auf dem Freigelände eines Baumarktes an einem Sichtschutzelement hantierten und dieses weggetragen haben.

Die Polizisten der Polizeistation Bad Arolsen fuhren daraufhin sofort zum Tatort und fahndeten im Nahbereich nach den unbekannten Tätern. Bei einem Haus in der Straße Am Tannenkopf stellten sie fest, dass das Licht im Treppenhaus brannte. Sie beobachten das Treppenhaus und konnten von außen erkennen, dass ein Zaunelement im Flur stand. Die Polizisten gelangten in das Mehrfamilienhaus und trafen kurz darauf auf zwei Männer im Keller. Diese waren gerade dabei, Gegenstände im Waschkeller zu verstecken, bei denen es sich um die Tatwerkzeuge handelte: Eine Lampe, ein Cuttermesser und ein Seitenschneider. In Anbetracht der eindeutigen Beweislage gaben die beiden Männer spontan zu, dass sie das Zaunelement vom Freigelände des Baumarktes gestohlen hatten. Die Sicherung hatten sie mit dem Seitenschneider durchtrennt und anschließend das etwa 180 mal 180 cm große Zaunelement weggetragen. Die Tatmittel stellten die Polizisten sicher, das gestohlene Zaunelement mussten die Täter unter Aufsicht der Polizei zurückbringen. Auf die beiden Männer wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls.

Der schnelle Ermittlungserfolg ist auch der aufmerksamen Zeugin zu verdanken.

