Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnung

Täter lösen akustischen Alarm aus

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Samstag (07. Dezember 2019) gegen 19:15 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Haus am Tommweg einzudringen, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Sie flüchteten, ohne das Gebäude betreten zu haben. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell