Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Einbruch in Supermarkt/ Täter entwenden Zigaretten und Leergutkisten

Uedem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 05. Dezember 2019, 20.25 Uhr und Freitag, 03.25 Uhr, in einen Supermarkt an der Bahnhofstraße ein. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam das Schloss zum Leergutkäfig und anschließend das Schloss der Pfandklappentür auf. Auf diese Weise gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Im Verkaufsraum brachen sie den Zigarettenschrank auf und entwendeten die Zigaretten. Die Täter flüchteten auf dieselbe Weise wie sie in den Supermarkt gelangten und nahmen aus dem Leergutbereich noch diverse Leergutkisten mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können. Zeugen sollen sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell