Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus

Zeugen sehen drei Tatverdächtige

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Samstag (07. Dezember 2019) gegen 16:20 Uhr sah ein Zeuge, wie sich drei unbekannte Täter Zugang zu seinem Einfamilienhaus am Hamesweg verschafften. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. Eine weitere Zeugin sah die drei Männer kurz darauf aus dem Haus flüchten. Alle drei hätten ein gepflegtes Äußeres und ein südländisches bis asiatisch-indisches Erscheinungsbild gehabt. Einer der Männer trug einen blauen Turban. Sie liefen in Richtung Venloer Straße davon. Hinweise zu den Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

