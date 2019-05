Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwer verletzter Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Bielefeld (ots)

AK/Bielefeld-Brackwede - Am Samstag, 18.05.2019, gegen 03:30 Uhr, stellte ein Passant fest, dass auf dem Radweg an der Hauptstr. in Höhe Haus Nr. 75 ein Radfahrer verunfallt war und neben seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg lag. Der Unfallort befindet sich ca. 200 m entfernt von der Brackweder Kirche in Richtung Gütersloher Str./Artur-Ladebeck-Str. Bei dem gestürzten Radfahrer handelte es sich um einen 29-jährigen Bielefelder, der aufgrund seiner schweren Verletzungen vor Ort durch einen Notarzt behandelt und danach mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter der Tel.-Nr. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell