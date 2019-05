Polizei Bielefeld

POL-BI: 4 Verkehrsunfälle auf der BAB 2 sorgten für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Bielefeld (ots)

DV/BAB 2 - Gütersloh - Am Freitagnachmittag ereigneten sich auf der BAB 2 Richtungsfahrbahn Hannover im Bereich Gütersloh und Bielefeld insgesamt 4 Verkehrsunfälle, die für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr sorgen. Der folgenschwerste Verkehrsunfall passierte gegen 15:15 Uhr im Bereich Gütersloh. An dem Unfall waren insgesamt 6 Pkw beteiligt. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Ford aus Oelde erkannte das Stauende zu spät und fuhr frontal gegen ein vor ihm haltenden Pkw, wobei durch die Wucht des Zusammenstoßes weitere Pkw zusammengeschoben wurden. 5 Personen wurden dadurch verletzt. Die verletzten Personen mussten mit Rettungswagen der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Nach dem jetzigen Stand wurden die Insassen zum Glück nur leichter verletzt. Die 6 beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw musste die Richtungsfahrbahn Hannover für 2 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu 12 km Länge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 000,- Euro geschätzt.

