Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unter Drogen und Alkohol: Polizei kontrolliert Unfallverursacher

Bad Oeynhausen (ots)

Am Montag wurden die Einsatzkräfte zu einem Tankstellengelände in Dehme gerufen. Dort hatte eine Zeugin einen Mann beobachtet, der mit seinem PKW einen Pfeiler beschädigt hatte. Und dies mutmaßlich unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss, wie sich herausstellte.

Gegen 5.40 Uhr wollte ein 43-Jähriger aus Bad Essen in einem Ford auf einem Tankstellenareal in der Dehmer Straße rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei beschädigte er einen Pfeiler der Tankstelle. Dies beobachtete eine aufmerksame Zeugin und rief die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer merklich unter dem Einfluss von Alkohol sowie berauschenden Substanzen stand. Aus diesem Grund wurde er dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Nun erwarten den Mann mehrere Anzeigen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell