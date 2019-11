Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen - Ratzeburger Allee

Am Brink Verletzte Fußgängerin - Fahrradfahrerin ist flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag (30.10) wollte eine Fußgängerin in Lübeck St. Jürgen einer entgegenkommenden Radfahrerin ausweichen und stürzte dabei. Die Fußgängerin verletzte sich erheblich. Die Radfahrerin flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr ging eine 74-Jährige Fußgängerin vom Parkplatz Am Brink in Richtung Ratzeburger Allee. Auf dem dortigen Gehweg fuhr ihr eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen. Die Fußgängerin musste seitlich ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich, wie sich im Nachhinein herausstellte, erheblich. Die 74-jährige Lübeckerin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Radfahrerin fuhr unvermittelt weiter und ist flüchtig.

Die Polizeistation Hüxtertor ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang, der sich auf dem Gehweg zum Parkplatz Am Brink ereignete, tätigen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0451 - 1310 entgegen.

