Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Kfz-Betriebe

Kalkar (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag, 07.12.2019, in die Halle eines Kfz-Betriebes auf der Uedemer Straße im Ortsteil Kehrum eingedrungen. Nach Überwinden eines Zaunes hebelten sie eine der Außentüren auf und durchsuchten die Lagerräumlichkeiten und dort befindlichen Spinde. Sie erbeuteten diverse Werkezeuge sowie 150 Kilogramm Kupfer. Dieses transportierten sie offenbar mit einer Schubkarre zu ihrem Fahrzeug, welches sie im Bereich der Spierheide, einer Sackgasse, geparkt hatten. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

