Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Kellerbrand - 50.000 Euro Sachschaden- Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Korbach (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Flechtdorfer Straße in Korbach ein Kellerbrand.

Gegen 01:30 Uhr teilte die Leitstelle Waldeck-Frankenberg einen Brand in einem Wohnhaus mit. Eine Person befände sich derzeit noch auf dem Balkon. Vor Ort stellte sich heraus, dass Nachbarn durch Knackgeräusche geweckt worden waren und zunächst von einem Einbruch ausgingen. Als sie nachgeschaut hatten, stellten sie einen Brand im Keller fest und alarmierten den Bewohner des Hauses. Mit Hilfe einer Leiter der Nachbarn konnte er noch vor Eintreffen der Rettungskräfte über den Balkon gerettet werden. Der Mann war wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass das Feuer nicht auf die Nachbarreihenhäuser übergreifen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit nicht von einer Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

