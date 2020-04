Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße einzubrechen. Er schlug oder trat zunächst die Glasscheibe einer Eingangstür ein und gelangte so zum Treppenabgang, die zur eigentlichen Gaststätte führt. Hier versuchte er die Eingangstür der Gaststätte aufzubrechen. Als ihm dies nicht gelang, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

