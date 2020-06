Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrräder und E-Bike aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Aus einer Garage in der Großmickestraße in Wenden-Ottfingen haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag (26. Juni, 22 Uhr) auf Samstag (27. Juni, 10.30 Uhr) vier Fahrräder, darunter ein E-Bike, entwendet. Dafür manipulierten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand den Profilzylinder des Garagentores und konnten so durch das Tor in die Räume eindringen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um drei Mountainbikes: ein orange-schwarzes der Marke Ghost, ein grünes sowie ein türkises der Marke Cube. Das entwendete Pedelec ist schwarz-grau und ebenfalls von der Marke Cube. Die Räder hatten insgesamt einen Wert im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

