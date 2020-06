Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Pedelecfahrer fährt Schlangenlinien

Olpe (ots)

Am Samstagabend um 19:40 Uhr wurde der Polizei Olpe ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet. Dieser befuhr nach Zeugenangaben die Günsestraße in Schlangenlinien, wobei er mehrfach zu stürzen drohte. Durch die eingesetzten Beamten konnte er im Verlauf der Straße An der Eichhardt angehalten werden. Der 58-jährige Olper war demnach mit seinem E-Bike (Pedelec) unterwegs, obwohl ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest mehr als 1,6 Promille ergab. Dem Radfahrer wurde auf der Polizeiwache Olpe eine Blutoprobe entnommen und entsprechend ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Da der Mann anschließend trotz guten Zuredens der Beamten seine Fahrt fortsetzen wollte, wurde das E-Bike abgeschlossen und der Schlüssel sichergestellt.

