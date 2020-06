Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer beim Rhein-Weser-Turm

Kirchhundem (ots)

Am Samstag, 27.06.2020 gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Geestland im Landkreis Cuxhaven die Landstraße 553 aus Richtung Birkelbach in Richtung Kirchhundem. Kurz vor dem Rhein-Weser-Turm fuhr er in einer Steigungskurve auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus, sodass er in einer angrenzenden Böschung zu Fall kam. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber aus Köln in eine Klinik geflogen werden, wo er stationär verbleiben wird. Der Sachschaden an dem Motorrad liegt im vierstelligen Bereich.

