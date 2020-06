Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schildkröte auf Abwegen

Lennestadt (ots)

Am späten Freitagnachmittag meldete sich eine Anwohnerin der Straße "Böddes" in Lennestadt-Saalhausen fernmündlich bei der Polizei. Sie teilte der Polizei mit, dass sie beim Spaziergang in der Nähe ihres Hauses eine ca. 35-40 cm große Schildkröte an der Straße getroffen habe. Da die Schildkröte entsprechend langsam unterwegs war, war das Einfangen des Ausreißers nicht wirklich das Problem. Doch wohin nur mit dem Tier? Da der Besitzer des Tieres im Nahbereich nicht aufzufinden war, wurden verschiedene Möglichkeiten in Gang gesetzte, um den Besitzer zu finden. Die Polizei informierte das zuständige Ordnungsamt, welches, wenn der Besitzer nicht aufzufinden ist, im schlimmsten Fall das Tier in die Obhut eines Tierheims zu übergeben hat. Die Finderin fragte im Umfeld der Straße "Böddes" nach und traf auf eine sehr engagierte junge Studentin. Die junge Frau erweiterte den Radius um mehrere Straßenzüge und konnte tatsächlich die Besitzer der wirklich schönen Schildkröte heraus finden. Das Tier hatte sich in einem unbeachteten Moment von einem Grundstück aus dem Ortskern Saalhausen davon geschlichen und die große Freiheit genossen. Die Freiheit nahm allerdings dann nach immerhin 500 Meter Luftlinie bis zum Böddes ein jähes Ende. Der Ausreißer wurde noch am frühen Abend den glücklichen Besitzern übergeben.

