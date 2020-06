Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Video mit 142 km/h in einer Ortschaft

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch und am Donnerstag gingen bei der Polizei mehrere Anzeigen ein. Die Zeugen gaben einen Hinweis auf ein Video, das in einem Youtube-Beitrag im Internet eingestellt war. In dem Beitrag ist zu erkennen wie ein Porsche, besetzt mit mindestens zwei Personen, auf der B55 in Lennestadt Trockenbrück, in einer 50er Zone auf 142 km/h (Tacho) in Fahrtrichtung Grevenbrück beschleunigt wird. In diesem Streckenabschnitt befindet sich ein Fußgängerüberweg.

Die Polizei hat die Anzeigen zusammengefasst. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB) ein und gibt dieses zur rechtlichen Würdigung an die Staatsanwaltschaft Siegen weiter.

Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Zeit vom 2.-19.6.2020. Die Polizei sucht Zeugen, die einen weißen, sehr auffälligen Porsche mit Elektroantrieb bei der Fahrt im Ortsteil Trockenbrück gesehen haben. Besonders gesucht wird dabei eine Person, die auf dem Video schemenhaft zu erkennen ist und sich auf dem Bürgersteig aufhielt. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

