Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 85-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (25. Juni) ist gegen 8.55 Uhr ein Pedelecfahrer auf der L 880 schwer gestürzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 85-Jährige die Repetalstraße, wahrscheinlich aus Richtung Röllecken, in Fahrtrichtung B236, als er aus derzeit noch ungeklärten Gründen stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Zeuge verständigte die Polizei, konnte aber keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der 85-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem E-Bike.

