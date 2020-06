Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter Motorradfahrer ohne Kennzeichen und Helm unterwegs

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (24. Juni) gegen 16.15 Uhr hat ein bislang Unbekannter mit seinem Krad mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Straße "Am Lennedamm" in Frielentrop befahren. Dabei war an dem Motorrad kein amtliches Kennzeichen angebracht und der Täter trug keinen Schutzhelm. Als dieser mit hoher Geschwindigkeit an einem Zeugen vorbeifuhr, streckte er diesem die Zunge heraus. Mit deutlichen Worten wies der Zeuge den Kradfahrer auf sein Fehlverhalten hin, woraufhin dieser scharf abbremste und sein Krad wendete. Er beschleunigte wiederum stark und fuhr auf den auf der Straße stehenden Zeugen zu. Erst wenige Meter vor diesem wich er aus und fuhr nochmals mit herausgestreckter Zunge in Richtung Lennestraße davon. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Zeugen beschrieben den Fahrer folgendermaßen: - Männlich - Circa 30-40 Jahre alt - Schulterlange Haare in blond bis braun - T- Shirt (Farbe unbekannt) - Kurze Hose (Farbe unbekannt)

Bei dem Motorrad soll es sich nach Zeugenangaben um eine rot-weiß-schwarze "Enduro" handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

