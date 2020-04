Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Pedelecfahrerin stürzt auf Waldweg und wird schwer verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montag war eine 43-jährige Frau aus Bracht mit einer Bekannten gegen 09.00 Uhr im Elmpter Wald unterwegs. Im Bereich Alte Zollstraße führte der Weg in Richtung Boukoul/NL. An einer Kreuzung zweier Waldwege bog die 43-jährige nach links ab und rutsche auf dem abschüssigen Weg vermutlich auf dem sandigen Untergrund mit ihrem Rad aus. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. /wg (342)

