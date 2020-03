Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Fahrzeugen

Rheine (ots)

Im Stadtgebiet haben sich Diebe an mehreren geparkten Fahrzeugen aufgehalten. Um 03.08 Uhr hörten Anwohner an der Königeschstraße verdächtige Geräusche, konnten diese aber nicht unmittelbar zuordnen. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass Diebe auf einer Hofeinfahrt einen BMW aufgebrochen und daraus verschiedene Gegenstände gestohlen hatten, unter anderem einen kleinen Geldbetrag und Parfum. Aus dem Bereich Ulmenstraße, Gluckstraße und der Nienbergstraße wurden drei weitere Kraftfahrzeugdelikte gemeldet. Auf verschiedene Weise hatten sich die Täter Zugang zu den PKW verschafft und diese durchsucht. In einem Fall erbeuteten sie dabei eine Spiegelreflexkamera. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Gluckstraße liegt die Tatzeit zwischen Sonntagabend und Montagabend (02.03.2020), 21.10 Uhr. An der Ulmenstraße zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag, 15.00 Uhr und an der Nienbergstraße zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen, 07.10 Uhr. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

