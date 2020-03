Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Transporter aufgebrochen

Laer (ots)

Auf einem Firmenareal an der Borghorster Straße ist ein Transporter aufgebrochen worden. Es konnte gesagt werden, dass an dem Wagen am Sonntagnachmittag (01.03.2020), gegen 16.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, wurde dann der Diebstahl festgestellt. Der oder die Täter hatten offenbar zunächst versucht, an der Beifahrerseite mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster zu öffnen. Da ihnen dies nicht gelang, gingen sie zur anderen Fahrzeugseite und öffneten dort gewaltsam ein Seitenfenster. Aus dem Firmenfahrzeug entwendeten die Täter mehrere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, und fragen. Wer hat im Tatzeitraum, insbesondere in den Nachstunden gegen 02.00 Uhr, an der Borghorster Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Gegen 02.00 Uhr waren dort verdächtige Geräusche gehört worden. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell