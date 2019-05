Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebesgut im Ärmel versteckt - Frau entwendete Modeschmuck im Wert von rund 150 Euro

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 28.05.2019, 12.20 Uhr

Mitarbeiter eines Geschäfts beobachteten die Frau beim Diebstahl und übergab sie der Polizei.

Am Dienstagmittag fiel einem Mitarbeiter eines Geschäfts in der Innenstadt eine 64-jährige Frau auf, die diverse Modeschmuck- und Elektronik-Artikel aus den Verpackungen nahm und in ihrer Jackentasche verstaute. Als die Frau die Geschäftsräume verlassen wollte, ohne die Ware wieder hervorzuholen und zu bezahlen, sprach sie der Zeuge an.

Noch auf dem Weg ins Büro ließ die Frau eine Flasche Shampoo aus ihrem Ärmel fallen, was der Mitarbeiter jedoch mitbekam.

Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau noch weiteres Diebesgut aus demselben Geschäft in ihrem Rucksack hatte. Insgesamt betrug der Warenwert über 150 Euro.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen die Frau.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell