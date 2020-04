Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Couragierte Zeugen halten Unfallverursacher fest

Kempen (ots)

Mit einem beherzten Griff an den Gepäckträger verhinderte eine 29-jährige Kempenerin die Flucht eines Radfahrers, nachdem dieser einen geparkten Pkw beschädigte hatte und flüchten wollte. Die Frau stand gegen 19.50 Uhr gemeinsam mit einem 32-jährigen Kempener auf dem Gehweg der Röntgenstraße, als der Unfall passierte. Ein 56-jähriger Kempener (usbekisch) fuhr mit seinem Fahrrad nach Angaben der beiden Zeugen auf dem Gehweg der Röntgenstraße in Richtung Max-Planck-Straße und wollte über eine Parklücke auf die Straße fahren. Dabei nahm er möglicherweise die Kurve zu eng, blieb an der Front des geparkten Pkw hängen und stütze auf die Motorhaube. Der 56-Jährige, der nicht verletzt wurde, stieg wieder auf sein Rad und wollte wegfahren, was von der Zeugin verhindert wurde. Wie die alarmierten Polizeikräfte feststellten, war der Kempener alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab das Ergebnis von etwa 2,6 Promille. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Der Dank der Polizei gilt der Zeugin, die den Unfallverursacher an seiner Flucht hinderte. /wg (341)

