Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizei- und Rettungskräfte zur Krefelder Straße nach St. Tönis gerufen. Ein Zeuge hatte dort gegen 04.40 Uhr eine junge Frau gefunden, die verletzt und bewusstlos neben ihrem Fahrrad lag. Dieser Zeuge hatte bei einem Anwohner der Krefelder Straße geklingelt und gebeten, den Rettungsdienst zu verständigen. Die schwer verletzte junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug ergaben sich vor Ort nicht. Möglicherweise hatte die Radfahrerin, eine 19-jährige Frau aus St. Tönis, beim Überfahren von Straßenbahnschienen die Kontrolle verloren und stürzte. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet den Zeugen, der die junge Frau gefunden hat, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (340)

