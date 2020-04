Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Radfahrerin leicht verletzt

Nettetal-Hinsbeck: (ots)

Eine 19-jährige aus Maasbree/NL wurde beim Sturz mit ihrem Fahrrad leicht verletzt. Die Rennradfahrerin befuhr am Donnerstag um 16:20 Uhr die Krickenbecker Allee aus Richtung Hinsbeck kommend und bog in Höhe der Schlossallee nach links (dem Straßenverlauf folgend) in die Krickenbecker Allee ein. Hierbei kam sie offenbar in einer Linkskurve auf losem Sand zu Fall./ah (337)

