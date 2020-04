Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am heutigen Tag, gegen 19.15 Uhr befuhr ein 78jähriger Rennradfahrer aus Viersen die Straße Nette und wollte nach links in den Hochfeldweg einbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 33jährige PKW-Fahrerin aus Schwalmtal den Hochfeldweg in Richtung Nette. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht./HJR (335)

