Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eine verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Viersen (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13.30 Uhr wurde eine 75-jährige Fußgängerin aus Viersen beim Überqueren des Fußgängerüberwegs auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hauptstraße von einem PKW erfasst, welcher von einem 49-Jährigern aus Viersen geführt wurde. Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzt sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. /HJR (334)

