Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Mann zündet Mülltonnen an: Polizei bittet um Hinweise

Brüggen: (ots)

Am Dienstag um 22:40 Uhr setzte ein bislang unbekannter Mann eine Mülltonne auf der Straße In der Haag in Brand. Insgesamt zerstörte das Feuer etwa 20 Mülltonnen. Die Tonnen befanden sich, getrennt von einem Fußweg, neben einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus hinter einem Holzzaun. Auch der Holzzaun brannte nieder. Zudem wurden das angrenzende Gebäude und eine Straßenlaterne durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die ersten Ermittlungen der Polizei nach Sichten der Videoüberwachung ergaben, dass um 22:40 Uhr ein Fahrradfahrer die Straße Burgwall aus Richtung Klosterstraße kommend befuhr. Von dort aus bog er nach rechts auf die Straße In der Haag ein und stellte sein Fahrrad vor dem Objekt ab. Dann begab er sich zu Fuß zu den Mülltonnen, warf etwas in eine der Tonnen, die kurz darauf Feuer fing. Danach entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Anwohner bemerkten um 23:15 Uhr das Feuer und alarmierten den Notruf.

Der Mann war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze übergezogen. Er hatte einen leicht schlürfenden, auffälligen Gang. Er war mit einem Treckingrad unterwegs. Dabei handelt es sich um ein Herrenfahrrad, an dem besonders die gebogene Querstange sowie die an der Sattelstange befestigte Trinkflasche auffällig sind. Da um diese Uhrzeit eventuell noch Passanten zum Beispiel auf einer späten Hundegassirunde unterwegs sind, hofft die Kripo auf Hinweise. Wer hat rund um den Tatort einen so beschriebenen Radfahrer beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrrad und seinem Benutzer machen? Hinweise erbittet das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (331)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell