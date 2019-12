Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Einen dreistelligen Eurobetrag erbeuteten Einbrecher, die sich am Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße verschafft hatten. Zwischen zirka 9 Uhr und 19:45 Uhr brachen sie eine Tür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

