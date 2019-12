Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Randalierer beschädigt Autos.

Lippe (ots)

Mindestens fünf Autos beschädigte ein bislang Unbekannter, der am frühen Donnerstagmorgen durch den Elkenbreder Weg ging. Auf einer Hofzufahrt schlug oder trat er gegen die Außenspiegel der dort geparkten Autos und verursachte so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen sahen den Mann gegen 3 Uhr, wie er nach den Taten durch einen Fußweg in Richtung der Humboldtstraße verschwand. Der Täter ist schlank und trug zur Tatzeit helle Oberbekleidung. Hinweise zu der Person nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell