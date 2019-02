Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

rHEINE (ots)

Am Freitag (08.02.), gegen 10.45 Uhr, ereignete sich auf der Windmühlenstraße, in Höhe der Zufahrt zum Aldi-Parkplatz, ein Verkehrsunfall. Beim Abbiegen vom Parkplatz auf die Windmühlenstraße kollidierte ein PKW mit einem auf der Windmühlenstraße in Richtung Osnabrücker Straße fahrenden Mercedes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell