Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbrüche gemeldet

Saerbeck (ots)

An der Schulstraße und der angrenzenden Lindenstraße waren in der Nacht zum Freitag (08.02.2019) Einbrecher unterwegs. In der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr gingen die Täter auf das Grundstück der Kindertagesstätte an der Schulstraße. Nachdem sie an dem Gebäude ein Fenster aufgebrochen hatten, durchsuchten sie das gesamte Gebäude und brachen dabei einige Schränke auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe 10 Euro Bargeld und einige Lebensmittel. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Auch am Vereinsheim des SC Falke brachen die Unbekannten ein Fenster auf. Hier waren sie in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitagmorgen, 07.30 Uhr, am Werk. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu einem Büroraum und durchwühlten auch hier die Schränke und Schubladen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

