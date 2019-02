Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

Unbekannte Personen haben an der Ludgeristraße eine Bushaltestelle beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie an dem Wartestand vor dem Schulgebäude drei Glasscheiben ein. Dabei entstand ein Sachschaden, der auf cirka 2.500 Euro geschätzt wird. Die Sachbeschädigung ist am Freitagmorgen (08.02.2019), um 06.00 Uhr, festgestellt worden. Wann genau die Täter am Werk waren, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell