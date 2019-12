Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zigarettenautomaten nach Sprengung stark beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwochmorgen mit brachialer Gewalt an den Inhalt eines Zigarettenautomates zu gelangen, der in der Papenhauser Straße aufgestellt ist. Gegen 3:20 Uhr verursachten sie auf bislang unbekannte Weise eine Detonation in dem Automaten. Dieser wurde dabei stark beschädigt. An den Inhalt gelangten die Diebe jedoch nicht. Eine gleichgelagerte Tat gab es in Lockhausen an der Heeper Straße. Hier schlugen die Täter zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochnachmittag zu. Auch hier gelangten sie nicht an Diebesgut. Hinweis zu beiden Taten nimmt die Kripo Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

