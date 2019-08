Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Zedernweg/ Dacia beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein schwarzer Dacia Duster ist am Zedernweg in Appelhülsen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden, der Unfallflucht beging. Tatzeit: zwischen Dienstagabend (27. August), 21 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dülmen: 02594/7930

