Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Schwalmtal-Amern (ots)

Am heutigen Tag, gegen 14.40 Uhr befuhr ein 32jähriger PKW-Fahrer aus Schwalmtal die Polmansstraße aus Richtung Linde kommend in Richtung Hauptstraße und wollte nach links in den Mühlenweg abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 56jähriger Kradfahrer aus Schwalmtal. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der Kradfahrer stürzte mit seinem Krad zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt./HJR (333)

