POL-RT: Verlorene Ladung, Unfälle, Unfallflucht, Körperverletzung, mehrere Zeugenaufrufe

Mehrere Fahrzeuge durch verlorene Ladung beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28 ereignet hat. Circa 500 Meter nach der Auffahrt an der Bantlinstraße in Fahrtrichtung Tübingen, lag gegen 14.50 Uhr auf der linken Fahrspur ein Bauzaun, der offenbar auf Grund unzureichender Ladungssicherung von einem Baustellenfahrzeug gefallen war. In der Folge musste ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter stark abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 77-jähriger Fahrer eines Audi A3 zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme gebeten.

Reutlingen (RT): Mit Gegenstand verletzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend in der Straße Unter den Linden ereignet haben soll. Zwei Männer im Alter von jeweils 22 Jahren waren dort gegen 23.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als diese von einem Unbekannten zunächst verbal angegangen und danach angerempelt wurden. Der Täter entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte einer der beiden jungen Männer eine blutende Verletzung am Unterarm. Offenbar hatte ihm der Unbekannte eine nach derzeitigem Kenntnisstand oberflächliche Stichverletzung mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklem Teint und Vollbart, beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise.

Esslingen (ES): Nach Unfall spektakulär geflüchtet

Zu einem nicht alltäglichen Vorfall ist es am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in der Hegensberger Straße gekommen. Ein 36-Jähriger wollte gegen 19.50 Uhr mit seinem seitlich am Straßenrand abgestellten Ford Transit ausparken. Dabei stieß er beim Zurücksetzen gegen einen hinter ihm geparkten Pkw Opel. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus und begutachtete den Schaden. Dies wurde auch durch einen Anwohner beobachtet, der durch die Unfallgeräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Der 36-Jährige stieg daraufhin in sein Fahrzeug ein, worauf der Nachbar zum Ford eilte und den Fahrer auf den Unfall ansprach. Der Ford-Fahrer äußerte wiederholt, dass nichts passiert sei und fuhr schließlich in Richtung Schorndorfer Straße los, nachdem er den Schaden nochmals betrachtet hatte. Allerdings hatte sich seine Anhängerkupplung derart mit der vorderen Stoßstange des Opel verkeilt, dass dieser mitgeschleift wurde. Der 36-Jährige fuhr mit dem Pkw im Schlepptau die Hegensberger Straße bergab und bog nach circa 400 Metern in die Dresdner Straße ab. Dabei löste sich der Opel von der Anhängekupplung und kollidierte mit einem dort geparkten Mercedes-Benz und einem Renault. Der Unfallverursacher fuhr zunächst noch einige Meter weiter und wendete dann, um schließlich am ursprünglichen Parkplatz seinen Ford wieder abzustellen. Die zwischenzeitlich alarmierte Streife der Verkehrspolizei führte bei dem Unfallverursacher ein Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 8.200 Euro.

Köngen (ES): Betrunken gegen Laternenmast gefahren

Am Donnerstagabend hat ein 23-jähriger Autofahrer alkoholbedingt seinen Weg über einen Kreisverkehr genommen. Der Fahrer eines VW Passat war kurz vor 21.00 Uhr auf der Nürtinger Straße unterwegs in Fahrtrichtung Plochingen. Dabei war er am Kreisverkehr auf Höhe der Adolf-Ehmann-Straße nicht mehr in der Lage, dem Straßenverlauf zu folgen. Er überfuhr die dortige Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Laternenmast. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Nürtingen wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, was zu einer Blutentnahme führte. Der Schaden am Laternenmast wird auf 2.000 Euro geschätzt. Am VW Passat entstand dagegen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Starzach (TÜ): Pkw auf Seite gelandet

Glück im Unglück hatten vier junge Männer im Alter von 16 - 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall, der sich Donnerstagabend auf der L 392 ereignet hat. Die vier befanden sich gegen 21.00 Uhr auf dem Weg von Wachendorf in Richtung Frommenhausen, als der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen VW Polo verlor. Grund hierfür war der vorausgegangene Alkoholkonsum und die für die Örtlichkeit nichtangepasste Geschwindigkeit. Der Pkw stieß in einer scharfen Haarnadelkurve gegen einen Prallschutz am rechten Fahrbahnrand, worauf sich der Pkw aufstellte und anschließend auf der Seite landete. Die Männer blieben alle unverletzt. Der Fahrer wies bei der anschließenden Alkoholüberprüfung deutlich über einem Promille auf, was zu einer Blutprobe führte. Er musste noch an der Unfallstelle seinen Führerschein abgeben. An seinem Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 800 Euro. Alle vier Männer erwartet zusätzlich noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Geislingen (ZAK): Verletzter Zweiradfahrer

Am Donnerstagnachmittag ist es in Geislingen auf der L 415 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw gekommen. Gegen 17.20 Uhr war eine 50-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Brückenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein 71-jähriger Mann übersah die Frau und bog mit seinem Kleinkraftrad von der Beinlenstraße in die vorfahrtsberechtigte Brückenstraße ein. Er prallte dabei in den Pkw. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich dabei leichtere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro.

Rosenfeld (ZAK): Gestürzter Motorradfahrer

Am Donnerstagabend ist es auf der K 7130 zwischen Erzingen und Täbingen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Yamaha-Fahrer befand sich gegen 19.50 Uhr auf dem Weg in Richtung Täbingen, als er aus noch bislang unbekanntem Grund in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann stürzte dabei im Straßengraben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

