FW-MH: Rauchentwicklung in Gewerbeobjekt

Am heutigen Morgen gegen 09.05 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Gewerbeobjektes in Speldorf alarmiert. Durch die Leitstelle wurde ein Löschzug der Feuerwache Broich zur Einsatzstelle entsandt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort eine Rauchentwicklung in einem Betriebsraum für die Notstromversorgung feststellen, die zu Beginn des Einsatzes noch stetig zunahm. Laut Aussage des Betreibers befand sich das Notstromaggregat im monatlichen Probebetrieb. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz, mit Sonderlöschmittel sowie einer Wärmebildkamera in den betroffenen Bereich zur Brandbekämpfung vor. Da man von einem Brand elektrischer Anlagen ausgehen musste, wurden noch weitere Fahrzeuge mit Sonderlöschmittel zur Einsatzstelle alarmiert. Durch den vorgehenden Trupp wurde ein defektes Kühlsystem des Notstromaggregats und die dadurch bedingte Verdampfung des Kühlmittels festgestellt. Die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle nach der Durchführung von Lüftungsmaßnahmen wieder an den Betreiber übergeben und den Einsatz nach etwa einer Stunde beenden. (FTe/MSchü)

