FW-MH: Brand in einem Gewerbebetrieb in Mülheim an der Ruhr

In den frühen Morgenstunden um 07:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Notruf über einen Brand in einem Gewerbebetrieb in Mülheim. Zu dem gemeldeten Brand wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim und der Rettungsdienst alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort, konnte der Brand im Außenbereich der Friedrich-Wilhelm-Hütte lokalisiert werden. In einem Verschlag brannten verschiedene Kleinmaterialien. Mitarbeiter hatten schon eigene Löschversuche unternommen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht. Der Mitarbeiter, der die Löschversuche durchgeführt hatte, wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst und Notarzt auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach ca. 30 min beendet. (THe)

