FW-MH: Weitere Einsätze in der Sylvesternacht

Mülheim an der Ruhr (ots)

Fortsetzung Sylvesterbilanz: Im weiteren Verlauf des Neujahrsmorgen wurden noch weitere 13 Rettungsdiensteinsätze gefahren. In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Mülheim zur Unterstützung nach Duisburg angefordert. Die Einsatzkräfte unterstützten die Feuerwehr Duisburg bei einer Massenkarambolage auf der BAB 3. Hier war es bei sehr dichtem Nebel und nahezu null Sicht zu einem Massenunfall gekommen. Die Feuerwehr Mülheim sicherte die Einsatzstelle im Bereich des Stauendes der BAB 3 und der BAB 40 ab. Des Weiteren unterstützen die Mülheimer Einsatzkräfte bei einem Brandereignis in Duisburg Fahrn. Hier wurden acht Patienten rettungsdienstlich versorgt und in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Insgesamt wurden in der Sylvesterschicht 131 Einsätze bearbeitet.

