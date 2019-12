Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Heckenbrand in Mülheim Styrum

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 16:20 Uhr ein Heckenbrand in einem Garten in der Sedanstraße gemeldet. Durch den Einsatz eines Strahlrohres konnte das Feuer in kurzer Zeit gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort. Die Brandursache ist unklar. (THe)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

