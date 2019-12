Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand im Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

In den frühen Morgenstunden um 05:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Notruf über einen Zimmerbrand in Mülheim-Speldorf. Zu dem gemeldeten Brand wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Mülheim und der Rettungsdienst alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort, konnte der Brand, der im Bereich einer Lampe und eines Adventskranzes ausgebrochen war, durch den Besitzer des Hauses selbst abgelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde das Einfamilienhaus und der Brandherd anschließend kontrolliert und das Haus quergelüftet. Die vier Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst und Notarzt auf eine Rauchgasintoxikation untersucht. Glücklicherweise kam bei dem Ereignis niemand zu Schaden. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach ca. 40 min abgeschlossen. (HJF)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell